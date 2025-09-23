Un abuelito de 61 años necesita ayuda urgente en San Juan de Miraflores, donde lucha contra una diabetes en tercer grado que tiene sus pies gravemente infectados con gusanos. Vladimiro Aragón, conocido como ‘don Larry’, vive en situación de abandono en un local comunal prefabricado que los vecinos de Pamplona Alta acondicionaron para que tenga un lugar donde descansar.

Pese a la caridad de los moradores, quienes también sospechan que padece Parkinson por los fuertes temblores en sus manos, el sistema de salud se ha limitado a darle tratamientos ambulatorios sin internarlo. El hombre, que llegó al distrito hace 25 años ejerciendo el reciclaje, no tiene familia conocida y depende completamente de la solidaridad ajena para sobrevivir.

