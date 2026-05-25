Un nuevo accidente afectó la vía del Metropolitano luego de que un vehículo color guinda invadiera la vía exclusiva del sistema de transporte a la altura del puente Benavides, en Miraflores.

Al parecer, un choque previo ocasionó que un auto rojo terminara invadiendo la vía exclusiva. El incidente ocurrió en una zona donde se han registrado eventos similares en fechas recientes.

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¿Cómo ocurrió el accidente en la vía exclusiva del Metropolitano?

La ciudadania registro, en video, la escena donde se observan varios carros paralizados. Un vehículo de color plomo tiene la llanta delantera derecha chocada. El auto rojo terminó invadiendo la vía exclusiva del Metropolitano tras el impacto.

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Impacto en el tráfico y causas del accidente

La invasión de la vía ocasiona estragos en el tráfico de la zona. Los conductores del Metropolitano no descartan que haya sido una falla del propio sistema, aunque la hipótesis principal apunta a un choque previo. Se recopilará más información para establecer las causas exactas de este nuevo accidente.

El incidente involucra a un bus del sistema de transporte público. El accidente ocurrió hace pocos minutos antes de la difusión de las imágenes.