Un bus del Corredor Morado impactó contra un muro del Metro de Lima a la altura de la estación Bayóvar, en San Juan de Lurigancho (SJL), cerca de las 6 de la mañana.

El accidente dejó un saldo de 9 personas heridas. El vehículo se fue con todo contra un muro del metro y destruyó parte de la cabina y los primeros asientos.

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¿Cómo quedó el Corredor Morado tras choque en SJL?

La parte delantera del corredor quedó completamente destrozada. Se observan vidrios rotos, fierros también rotos y parte del combustible que se ha ido cayendo desde el vehículo. La puerta del bus también fue destrozada tras el fuerte impacto contra la columna.

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Hipótesis del exceso de velocidad

Se presume que el bus habría circulado a excesiva velocidad y se le vaciaron los frenos. En la vía quedó la huella de las llantas, como intentó frenar sin éxito. El vehículo dejó prácticamente la huella verificada que ha tenido que impactar contra el muro y columna del tren.

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Intervención y heridos

Agentes PNP llegó a la zona e intervino para resguardar el área. Los heridos han sido trasladados al centro médico más cercano. El accidente ocurrió cuando los vecinos se dirigían a sus centros laborales y educativos. La noticia sigue todavía en desarrollo.