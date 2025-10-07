Acción Popular renovó su bancada congresal tras un plenario nacional que otorgó un plazo de 48 horas para que sus miembros presentaran sus dimisiones. Los congresistas aceptaron el requerimiento y, a pocas horas, se conformó un nuevo grupo parlamentario que incluye el retorno de dos rostros conocidos: Mari Carmen Alva y Edwin Martínez. Esta reestructuración, que buscaba oxigenar la representación del partido, permitió la salida oficial de Raúl Doroteo, quien registra varias investigaciones pendientes que afectaban la imagen de la bancada.

La nueva bancada de Acción Popular queda integrada por diez miembros, entre los que figuran Carlos Alba Rojas, Luis Aragón, Ilich López, Silvia Monteza, Juan Carlos Mori, Hilda Portocarrero, Wilson Soto, Elvis Vergara, junto a los reintegrados Mari Carmen Alva y Edwin Martínez. Esta composición, pretende cerrar una etapa de tensiones y proyectar una unidad renovada de cara al trabajo legislativo que queda por delante en el periodo parlamentario actual, fortaleciendo la posición del partido en el hemiciclo.

