Un acosador golpeó y mostró sus partes íntimas a una escolar en plena calle del distrito de El Agustino, un acto de violencia que fue la gota que colmó el vaso para los vecinos. Testigos relatan que el sujeto, identificado como Johan, interceptó a la adolescente mientras se dirigía a su colegio y, tras agredirla, intentó llevársela a la fuerza, lo que generó el inmediato repudio de la comunidad.

Vea también: ¡Exclusivo! Psicólogo es acusado de hipnotizar a más de 14 mujeres para tocarlas indebidamente

Padres de familia y vendedores de la zona procedieron a retenerlo hasta la llegada de las autoridades, ya que el individuo mantiene un historial de ataques a mujeres que transitan solas. Se señala que el hombre, a quien apodan “el Loco”, aprovecha la indefensión de sus víctimas para insultarlas y golpearlas, revelando un patrón de conducta que mantiene en alerta a todo el vecindario.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO