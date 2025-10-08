Acribillan a un mototaxista adolescente con el objetivo de robarle en San Juan de Lurigancho, en un nuevo episodio de violencia que enluta el distrito. Los sicarios, que actuaron con brutal precisión contra la víctima, huyeron inmediatamente hacia el cerro colindante según confirmaron testigos presenciales del hecho. Este crimen evidencia la creciente ola de violencia contra transportistas informales en Lima Este.

Vea también: Callao: Ladrones roban a “empujones” moto estacionada en la calle

Tres sujetos armados dispararon a quemarropa contra el joven de 17 años, quien se encontraba a pocos metros de su casa en el asentamiento humano 19 de Abril de Huáscar cerca de la medianoche. La hipótesis principal que maneja la policía apunta a un robo, pues al revisar el cuerpo de la víctima no se le encontraron sus documentos personales, celular ni zapatillas.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO