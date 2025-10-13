La actriz peruana Micaela Belmont se casa con Fernando Palazuelos, hermano de la duquesa de Huéscar, en una celebración que Magaly Medina describió como una unión monárquica donde “toda la realeza y los grandes apellidos se han juntado”. La ‘Urraca‘ destacó en su programa que la boda, que se celebró en Cáceres y luego en Toledo cerca de Madrid, contó con la presencia de las casas reales más importantes de Europa. Medina reveló que la hermana del novio está casada con el heredero de la Casa de Alba, una de las familias nobiliarias más añejas con siglos de historia y múltiples títulos.

La conductora de ‘Magaly TV La Firme‘ resaltó que Micaela Belmont, quien llamó la atención con su papel en’Los Vílchez’ proviene de una de las familias empresariales más conocidas del Perú. Medina enfatizó cómo en la celebración se conjugaron “los acentos culturales del novio con toda nuestra belleza del folklore peruano”, creando una fusión que refleja el carácter binacional de esta unión.

