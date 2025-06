Luisito Caycho, recordado por haber sido esposo de la criolla Lucía de la Cruz, ha sido denunciado en España por una compatriota por el delito de violación sexual, aparentemente ocurrido el pasado 16 de mayo del presente año.

La hermana de la presunta víctima dialogó con Magaly Tv, la firme en el que contó cómo el controversial personaje conoció a su familiar a través de una convocatoria de trabajo que realizó él en un chat de WhatsApp.

En el parte policial, se indica que Caycho habría invitado una bebida a esta persona que le había dado el trabajo de limpiar un piso y contándole que era un famoso en el Perú.

“Durante la conversación mantenida, deja de oír lo que le dice Luis, lo oye como muy lejos y Luis me sujeta para llevarme a una habitación del piso”, se lee en la denuncia, donde también se precisa que “Luis se tira encima mío y me penetra, que no recuerda cuanto tiempo estuvo…”.

“Agresión sexual sale en los exámenes médicos”, precisó la hermana de la presunta víctima, que ahora teme que Luisito Caycho logre fugar de España, ya que en sus redes sociales anunció su viaje a Estados Unidos.

“Si este señor quiere salir, lógicamente que está huyendo de la justicia”, agregó. En tanto, el exesposo de Lucía de la Cruz no se ha pronunciado al respecto, pese a que el programa intentó ubicarlos por distintos medios.

