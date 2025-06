¿Un giro a la historia? El padre de las hermanitas maltratadas por su propia madre en Cañete enfrenta acusaciones de alcoholismo y abandono por parte de la familia materna. La tía, hermana de la señora Paola, reveló que el hombre nunca reconoció legalmente a sus tres hijos y evitó responsabilidades económicas hasta la fecha.

Sin embargo, el acusado defiende su postura, argumentando que permanece en Mala por temor a que su ex pareja lastime a las niñas si él se ausenta, por lo que no puede salir de Cañete a buscar trabajo. Este conflicto familiar complica aún más el ya delicado caso de presunto maltrato infantil que conmociona al distrito. El drama evidencia cómo los niños terminan siendo las verdaderas víctimas en disputas parentales no resueltas.

