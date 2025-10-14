Un adolescente de 16 años mató a cuchillazos al exnovio de su mamá para defenderla de un brutal ataque en la localidad de Ringuelet, La Plata, en Argentina.

El dramático episodio ocurrió durante la madrugada de este lunes, cuando Fabián Farías, de 42 años, tenía una orden de restricción perimetral vigente y aun así decidió entrar al domicilio de la mujer con un cuchillo en la mano.

Según relató la mujer, la intención de Farías era atacarla y por eso intervino su hijo de 16 años. A raíz de eso, se produjo un violento enfrentamiento.

El joven logró desarmar al agresor y lo apuñaló con su propio cuchillo. Farías intentó escapar de la casa y cayó en la vía pública con una herida de arma blanca a la altura del pecho. Unos minutos después llegó al lugar el personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y constató su deceso.

La madre del adolescente, de 35 años, y el joven se presentaron voluntariamente ante la Policía. Allí relataron que el adolescente de 16 años actuó en defensa propia.

Las tareas de la División Homicidios de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) permitieron encontrar dos armas blancas en la escena: una cuchilla y un cuchillo, ambos ensangrentados.

El adolescente reconoció en presencia de su madre, y ante los policías, que fue él quien repelió el ataque para protegerla.

La Fiscalía del Menor Nº 1, bajo la dirección de Sabrina Cladera, dispuso la aprehensión y traslado del adolescente, quien por esos momentos, quedó a disposición de la Justicia. Sin embargo, en las últimas horas del lunes, según informó el portal 0221, fue liberado.

