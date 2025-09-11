Adolescente dispara contra su padre en plena fiesta y falla todos los tiros en el Callao, en un hecho que ha generado alarma por la violencia desmedida de un joven de 16 años conocido como “Bebote”. Aunque efectuó varios disparos en los exteriores de la celebración, ninguna bala alcanzó a su progenitor, quien también tendría un largo historial delictivo que agrava la dimensión del caso.

Vea también: Delincuente asalta a niña y la humilla obligándola a bajarse el pantalón y mostrarle sus partes íntimas

Los amigos del adolescente intentaron contenerlo y sacarlo del lugar, lo que evidencia cómo su entorno juvenil actúa como escudo ante sus acciones violentas. La agresión, que refleja la normalización del crimen en ciertos espacios sociales, revela además que tanto padre como hijo estarían vinculados a actividades ilícitas, lo que refuerza el debate sobre el impacto de la delincuencia en las dinámicas familiares.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO