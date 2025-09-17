En el Aeropuerto Jorge Chávez se encontró una maleta con un extraño artefacto en su interior, hecho que obligó a personal de la UDEX a desplegar un operativo en el tercer nivel, cerca de la puerta 3. La detección fue posible gracias a un can especializado, lo que activó el protocolo de seguridad que incluyó el cierre de accesos y la colocación de rejas para impedir el paso de pasajeros nacionales y extranjeros.

Aunque en un inicio se presumió la posibilidad de un atentado, las autoridades confirmaron que no se trataría de un explosivo, lo que redujo la tensión en la terminal aérea. El equipaje habría pertenecido a un ciudadano identificado en la zona, pero el incidente refleja la vulnerabilidad del aeropuerto, que en los últimos días ya había registrado tres alertas similares.

