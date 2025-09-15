La especialista en finanzas Rossana Gallessio analizó si conviene retirar todo el dinero de las AFP en medio del debate por un posible octavo retiro. Gallessio señaló la evidente contradicción entre la nueva Ley de Modernización del Sistema Previsional, que protege la pensión mínima, y las iniciativas de retiro, las cuales eliminarían este beneficio para los afiliados.

La experta destacó que el Ministerio de Economía considera “incongruente” autorizar nuevos retiros, ya que obligaría al Estado a subsidiar pensiones con fondos públicos adicionales. El nuevo marco legal establece una pensión mínima garantizada de 600 soles para quienes tengan 20 años de aportes, un escenario que se volvería inalcanzable con más retiros. Gallessio explicó que la mayoría de afiliados no supera los 7-10 años de aportes continuos, lo que ya limita su capacidad de acumulación previsional.

