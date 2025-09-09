Una nueva era en el sistema de pensiones peruano ha comenzado con la implementación de reformas que modifican sustancialmente las reglas de jubilación para los trabajadores. A partir del primero de junio de 2027, la afiliación será obligatoria para todos los peruanos, quienes deberán elegir entre el sistema nacional de pensiones o uno privado, siendo incorporados automáticamente a la ONP si no toman una decisión dentro del plazo establecido.

La reforma establece una pensión mínima de 600 soles para quienes realicen un mínimo de 240 aportes equivalentes a 20 años, siempre que no hayan retirado sus fondos previamente. El Estado complementará la diferencia cuando los ahorros acumulados no alcancen los 120,000 soles requeridos, aunque este beneficio se pierde si el afiliado realiza retiros de cuatro UITs o más de sus fondos.

