Agentes de migración en Minnesota, Estados Unidos, dispararon contra un vehículo que intentaba escapar durante una intervención, resultando en la muerte de una mujer.

El gobierno federal, respaldado por el entonces presidente Donald Trump, alegó que los oficiales actuaron en defensa propia, argumentando que la camioneta intentó atropellarlos, un acto que fue calificado como terrorismo interno.

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Este alegato, sin embargo, se produce en un contexto de máxima tensión, lo que ha llevado a las autoridades locales a declarar el estado de emergencia.

La declaratoria de emergencia conlleva el inmediato despliegue de la Guardia Nacional, una medida que refleja la profunda preocupación por lo que este hecho violento pueda desencadenar en la comunidad.

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