El policía en retiro y su hijo, secuestrados durante el asalto a un camión en San Martín de Porres, fueron liberados por sus captores en una zona del Callao durante la mañana del incidente.

Según declaraciones de familiares recogidas en la DIRINCRI, los delincuentes les ordenaron “salir y no mirar atrás”, tras lo cual las víctimas se dirigieron inmediatamente a la comisaría más cercana para pedir ayuda, ya que presentaban dolores a causa de los golpes recibidos durante la agresión.

El general PNP Víctor Revoredo, al brindar información, calificó el hecho como un “secuestro atípico”, un ilícito que se aparta de los pasos usuales de este delito y que se encuentra en fase de investigación preliminar.

Las pesquisas toman este rumbo debido a que los delincuentes no se apropiaron de las pertenencias personales de las víctimas ni de la valiosa carga de ropa deportiva que transportaba el camión, el cual fue abandonado en la avenida Ramiro Prialé.

Familiares de los afectados, quienes llegaron a la sede de la DIRINCRI desde las tres de la tarde, confirmaron que los liberados se encontraban en relativa calma, aunque con hambre y dolor de cabeza a causa de los golpes.

