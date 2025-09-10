Agentes Terna capturan a ladrón que confesó robar celulares en Lima, hecho que expone cómo operaba junto a su pareja para sustraer dispositivos y vaciar cuentas bancarias desde aplicaciones móviles. El detenido, identificado como Ángel Miranda Moya de 28 años, fue señalado como integrante de la banda criminal “Los Mequetrefes“, la cual ya era investigada por múltiples delitos.

El robo ocurrió cuando el sujeto arrebató el celular a una vendedora ambulante sin que ella lo advirtiera, situación que refleja la vulnerabilidad de los trabajadores informales frente a la delincuencia. Durante la intervención, el hombre pidió ser tratado con suavidad, aunque poco después gritó que era ladrón, lo que generó sorpresa entre los transeúntes que presenciaban el operativo policial.

