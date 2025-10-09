Diversas agrupaciones se solidarizan con Agua Marina tras el atentado ocurrido en Chorrillos, uniéndose al grito de “¡Basta ya!” contra la delincuencia que enluta a la música peruana. Armonía 10, agrupación que vivió la tragedia con el asesinato de su cantante ‘Rusito’, expresa su apoyo junto a Corazón Serrano, Dina Paucar y Los Caribeños, quienes exigen al Gobierno central terminar con la indiferencia ante estos hechos de violencia.

Vea también: Ministerio del Interior se pronuncia tras atentado de Agua Marina: “Este evento privado no contaba con las garantías”

El hashtag #BastaYa se convierte en el latiguillo que canaliza la protesta nacional, reflejando la indignación de un sector artístico que clama por poder trabajar en paz y con seguridad en todos los escenarios del país. Desde Yosimar y su Yambú hasta Dilver Aguilar y Grupo Amaranta, los mensajes de fortaleza se multiplican en redes sociales, destacando que el dolor “atraviesa el alma” pero que juntos son más fuertes.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO