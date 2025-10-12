El emblemático grupo Agua Marina enfrenta su momento más crítico cuando ráfagas de bala interrumpieron su presentación en el Círculo Militar de Chorrillos, dejando a tres integrantes con heridas por proyectiles que requirieron hospitalización inmediata. Este violento episodio, que alcanzó incluso a un vendedor ambulante que trabajaba en el evento, evidencia la audacia del crimen organizado para operar en espacios supuestamente seguros. Los hermanos Quiroga, fundadores de la agrupación que cumple 50 años de trayectoria, habían denunciado previamente amenazas de extorsión sin recibir protección efectiva, lo que explica por qué muchos artistas prefieren no formalizar sus denuncias por temor a represalias.

La investigación revela que el ataque responde a una guerra entre organizaciones criminales por controlar las productoras de eventos musicales, utilizando empresas fachada para lavar dinero y coordinar sus acciones delictivas. Mientras los integrantes heridos se recuperan, incluido el animador Willy Ruiz quien sobrevivió a un impacto en el tórax, la banda cuestiona en un comunicado oficial la inoperancia estatal para garantizar seguridad básica a los cultores de la cultura. Este caso emblemático demuestra que el problema de fondo trasciende los cambios de gobierno, requiriéndose una estrategia integral que desarticule las fuentes de financiamiento del crimen antes de que más expresiones artísticas sean silenciadas por la violencia.

