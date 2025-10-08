Una balacera aterrorizó a los asistentes al concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos. Según las primeras informaciones, los delincuentes habrían atacado a la agrupación desde la avenida Confraternidad, ubicada a la espalda del escenario, con armas de largo alcance.

Producto del ataque habría resultado el baterista de Agua Marina, quien se encontraba al fondo del escenario. Los vecinos de la zona, que no suele ser muy transitada, escucharon una ráfaga de disparos. Agentes policiales se encuentran realizando las investigaciones en el lugar.

