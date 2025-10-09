Los hermanos Quiroga de Agua Marina se encuentran estables en la clínica Maison de Santé, luego de sufrir la balacera durante su concierto en Chorrillos, un ataque que las autoridades vinculan con una ametralladora 9 mm tras hallar 27 casquillos en el lugar. El violento episodio, que ensangrentó el escenario ante unos 2000 asistentes, tuvo a los atacantes disparando desde la parte trasera del recinto.

Manuel y Luis Quiroga, fundadores de la emblemática agrupación piurana, fueron trasladados a este centro médico, donde se mantiene un fuerte dispositivo de seguridad privada para resguardarlos. Mientras los hermanos reciben atención, otros dos miembros de la banda, el animador y un tecladista, permanecen en el Hospital Guillermo Almenara, evidenciando el impacto colectivo de esta agresión.

