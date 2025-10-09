Lo que debía ser una celebración musical terminó en tragedia. Agua Marina, una de las orquestas más queridas del Perú, sufrió un atentado a balazos mientras ofrecía un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos. El ataque dejó cinco heridos —cuatro integrantes de la agrupación y un vendedor ambulante— y desató el pánico entre los asistentes, que corrieron buscando refugio en medio del estruendo de los disparos.

Según las primeras investigaciones, los agresores dispararon desde una motocicleta lineal ubicada detrás del escenario, utilizando armas de 9 milímetros. Las autoridades ya han solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables, mientras la Fiscalía de Chorrillos abrió una investigación por tentativa de homicidio.

‘El Monstruo’: ¿El regreso de una amenaza conocida?

El nombre de Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, volvió a aparecer tras el atentado. Este cabecilla de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’ había sido capturado en Paraguay en septiembre, pero su red de extorsión parece seguir activa. En un audio difundido meses antes, Moreno exigía a Agua Marina el pago de cupos para presentarse en Lima Norte, advirtiendo que “Carabayllo tiene dueño” y que “no es dable que usted entre a tocar con su orquesta sin llegar a un diálogo con mi persona o con mi coordinador”.

La agrupación ya había denunciado públicamente en marzo que era víctima de extorsiones reiteradas. En esa ocasión, delincuentes colocaron explosivos cerca de sus conciertos, balearon uno de sus buses de traslado y robaron pertenencias durante una gira por el norte del país.

El impacto en la escena musical

El atentado contra Agua Marina ha generado alarma entre artistas, promotores y seguidores. La violencia y el cobro de cupos amenazan con paralizar los espectáculos masivos, especialmente en zonas donde operan mafias que controlan el acceso a eventos culturales. La Policía Nacional y el Ministerio del Interior han sido cuestionados por la falta de garantías de seguridad, ya que el evento no contaba con autorización oficial según el Mininter, aunque la Municipalidad de Chorrillos afirma lo contrario.

Mientras tanto, los heridos —incluidos los fundadores Luis y Manuel Quiroga— se recuperan en el Hospital Guillermo Almenara. El tecladista César More permanece con pronóstico reservado tras recibir un impacto de bala en el pecho.

¿Quién responde por la seguridad?

El Ministerio del Interior deslindó responsabilidades, señalando que el concierto no contaba con las garantías emitidas por la Dirección General de Gobierno Interior. Esta contradicción con la versión de la Municipalidad de Chorrillos ha generado incertidumbre sobre los protocolos de seguridad en eventos públicos. La cartera exhortó a los organizadores a cumplir con los mecanismos correspondientes para evitar poner en riesgo la vida de los asistentes.

La investigación continúa, y aunque aún no se ha confirmado qué banda criminal está detrás del atentado, el caso de Agua Marina evidencia la vulnerabilidad de los artistas frente a redes de extorsión que operan incluso desde la clandestinidad. La música, que debería unir y celebrar, se ha convertido en blanco de amenazas que exigen una respuesta urgente del Estado.