Agus Rey afirmó que Cande Tinelli se burló de Milett Figueroa cuando Marcelo Tinelli anunció el rompimiento, un momento incómodo que habría ocurrido durante el streaming del conductor argentino. El especialista, en una entrevista con Magaly Medina, detalló que la hija de Tinelli lanzó un “gracias, Milett” en tono de despedida, a lo que Marcelo respondió tratando de suavizar el comentario.

Vea también: Marcelo Tinelli y Milett Figueroa rompieron palitos después de 2 años: “Gracias, amor”

Agus Rey también señaló que el anuncio de la separación, hecho 10 minutos antes de finalizar la emisión, coincide con la confirmación de una segunda temporada del programa. El analista supone que, aunque hay material grabado con Milett, este será editado para excluirla, dando por concluida su participación en este capítulo familiar tras la ruptura confirmada.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO