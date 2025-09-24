Agus Rey sentenció sobre el futuro de Milett Figueroa en Argentina al afirmar que “no hay un lugar en el medio para ella”, durante su entrevista en Magaly TV La Firme. El periodista especializado aseguró que la peruana nunca tuvo proyectos sólidos en el país, más allá de los trabajos que consiguió gracias a su relación con Marcelo Tinelli, como su participación como jurado o apariciones en eventos. Reveló que Figueroa nunca fue contratada como actriz, lo que limita severamente sus oportunidades ahora que el romance terminó.

Por su parte, Magaly Medina analizó la situación señalando que si Milett decide quedarse, deberá afrontar el pago de un departamento y el alto costo de vida sin quien se lo costee. Esta realidad económica, sumada a la falta de oportunidades profesionales que describe Agus Rey, pinta un panorama complicado para la modelo, quien según el analista no podrá sostener esa situación haciendo solo “alguna que otra cosa” esporádica.

