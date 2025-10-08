¡Al fin! Candy acepta la prueba de ADN tras 9 años de negarse, un momento crucial que resolverá si Roberto Carlos es el padre biológico de la niña que hoy tiene 10 años. Durante casi una década, él y su familia insistieron en realizar la prueba, mientras Candy se oponía rotundamente con un “no, de ninguna manera” que generaba más dudas. Hoy tenemos el resultado aquí, una verdad que promete cerrar una larga batalla legal y emocional, la cual ha mantenido a ambas familias en vilo desde el 2015, esperando una respuesta definitiva sobre la paternidad de la pequeña.

Pero esta no es la única verdad que sale a la luz, pues Candy guarda un secreto familiar que podría explicar su resistencia: a los 16 años descubrió que era adoptada, una revelación que la llevó a huir de Huánuco hacia Lima. Este doloroso pasado, que ella enfrentó completamente sola al sentirse traicionada por su familia, crea un trasfondo humano profundamente conmovedor para su actual situación. Así, el drama de la prueba de ADN se entrelaza con su propia historia de abandono y búsqueda de identidad, haciendo que este resultado represente mucho más que una simple confirmación biológica.

