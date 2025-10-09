La Policía Nacional del Perú informó que al menos cuatro personas resultaron heridas tras el ataque a Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos. Se trata del sonidista de la orquesta, el baterista y los dos hermanos Quiroga Querevalú.

“Uno de ellos tiene un impacto de bala en el muslo y está fuera de peligro, pero tenemos a Luis Quiroga Querevalú que tiene tres impactos de bala, uno de ellos en el tórax, es el que más nos preocupa”, indicaron. Además informaron que el ataque fue realizado por dos sujetos a bordo de una moto lineal y a espaldas del escenario.

@atv.pe ➡️ Según las primeras informaciones, los disparos habrían sido dirigidos hacia el escenario mientras la agrupación interpretaba uno de sus temas, dejando herido a uno de los músicos. Los integrantes de Agua Marina intentaron auxiliarlo antes de la llegada de las autoridades y del personal de primeros auxilios #atv #ATVnoticias #noticiasperu #ultimominuto #aguamarina ♬ sonido original – ATV.PE

