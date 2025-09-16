Un trágico incendio redujo a cenizas un albergue canino en Carabayllo , cobrándose la vida de más de cinco perros y generando sospechas entre sus responsables, quienes vinculan el siniestro a las recientes quejas de vecinos molestos por los ladridos. Los encargados, consternados por la pérdida de los animales, desconocen el origen exacto del fuego pero señalan la coincidencia temporal con el hostigamiento recibido, lo que ha motivado una investigación para hallar a los responsables.

Vea también: ‘Secretos de cocina’: Aprende a preparar deliciosos “profiteroles de queso”

Los representantes del refugio han hecho un llamado público para que se esclarezcan los hechos, insistiendo en que las quejas previas por los ladridos deben ser consideradas como una línea de investigación prioritaria. La esperanza es que se haga justicia y se prevengan futuros actos de violencia contra albergues que practican la protección animal.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO