El alcalde de Ate, Franco Vidal, se encuentra en el ojo de la tormenta por la forma en que da a conocer los operativos municipales. El más reciente fue el retiro de las estructuras metálicas de la vía pública, transmitido en directo a través de la plataforma Kick. Conocido como el “alcalde streamer”, Vidal ha ganado notoriedad por compartir sus acciones municipales mediante streaming.

Ante las críticas por un presunto beneficio económico por estas transmisiones, el burgomaestre respondió: “Yo no monetizo”. Además, aseguró que no recibe ningún ingreso por los más de 78 mil seguidores que acumula en dicha plataforma. “No seré el primer ni el último alcalde que muestra su trabajo en sus redes personales”, afirmó, y aclaró que su intención no es buscar la reelección.

