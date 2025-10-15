El alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco Huamán, se pronunció en exclusiva para ATV+ luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declarara fundada la moción de vacancia en su contra por presuntas irregularidades en la cesión de la piscina municipal.

El burgomaestre calificó la decisión como un “escándalo nacional” y aseguró que se ha vulnerado su derecho constitucional. “Yo soy un alcalde elegido democráticamente por los vecinos. No puede ser que el JNE tome una decisión tan sacada de los pelos de quererme vacar cuando no hay una sola prueba. (…) Tengo que terminar mi periodo, no me puedan sacar por cosas que no existen o que no han habido”, expresó.

Velasco rechazó tajantemente que su gestión haya concesionado el uso de la piscina temperada municipal a un empresario allegado. “En el municipio de Chorrillos no ha habido tal cosa. No hay un solo documento que pruebe que el municipio lo ha dado en concesión o sesión de uso. Ningún regidor lo aprobó ni se programó en sesión de consejo”, indicó.

Finalmente, el exalcalde adelantó que su defensa presentará una acción de amparo para revertir la decisión del JNE y denunció supuestos actos ilícitos en el proceso. “Acá hay indicios de corrupción terribles dentro del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a pedir una ampliación de denuncia contra este señor (Richard Cortez Melgarejo), quien figura en un video diciendo que está juntando una bolsa de 350 mil soles para corromper al JNE. Logró su objetivo”, afirmó Velasco.

El JNE declaró fundada la vacancia

El Jurado Nacional de Elecciones resolvió declarar fundada la vacancia de Fernando Velasco Huamán tras evaluar un expediente que señalaba presuntas irregularidades administrativas en el uso de un bien municipal. Según el informe, el alcalde habría cedido la piscina semiolímpica del Complejo Deportivo N.º 1 Terán a un empresario para el funcionamiento de una academia de natación, sin la aprobación del Concejo Municipal. Los pagos de los vecinos por el uso del servicio habrían sido canalizados a través de la cuenta personal del empresario mediante la aplicación Yape.

Pese a que el empresario devolvió el dinero y la Municipalidad sostuvo que la transferencia no llegó a concretarse, el JNE concluyó que existían elementos que configuraban causal de vacancia, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades. Además, la Fiscalía Anticorrupción mantiene una investigación preliminar contra Velasco por presunto delito de peculado. Con la medida, el teniente alcalde Richard Cortez Melgarejo asume de manera provisional el cargo de alcalde distrital.

