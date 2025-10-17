El alcalde Renzo Reggiardo señaló que los daños económicos causados durante las manifestaciones ascienden a 100 millones de soles, según su evaluación preliminar de los perjuicios ocasionados a la infraestructura pública. El burgomaestre, quien mostró evidencias de un intento de sabotaje ocurrido el día martes a las 7:00 p.m., detalló que individuos no identificados pretendían cortar la fibra óptica troncal del sistema municipal.

Vea también: Video inédito de Eduardo Ruiz en la plaza Francia y participación en la manifestación horas antes de su muerte

Este ataque, que habría afectado la señal de las cámaras de seguridad, motivó la presentación de una denuncia penal correspondiente ante las autoridades judiciales para investigar y sancionar a los responsables. Reggiardo enfatizó la importancia de las cámaras de vigilancia para las investigaciones de los sucesos ocurridos durante las protestas, las cuales fueron objetivo de los ataques vandálicos.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO