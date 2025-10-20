El alcalde de Lima precisó que la implementación de la Policía Municipal “no se trata de arrancarse funciones, sino de complementar” a la Policía Nacional, proyecto que convertiría a los 50,000 serenos existentes en una fuerza capacitada para controlar tránsito y delitos menores. El burgomaestre enfatizó que esta medida no generaría duplicidad de funciones, sino que potenciaría el trabajo conjunto entre instituciones, optimizando recursos humanos ya desplegados en el territorio pero con adiestramiento especializado.

La iniciativa, estudiada durante años con experiencias internacionales de América y Europa, contaría con presupuesto aprobado y buscaría descongestionar las labores de la PNP, permitiéndoles enfocarse en crímenes de mayor complejidad y peligrosidad. Paralelamente, propuso aplicar la ordenanza de intangibilidad del Centro Histórico, aprobada en 2023, para redirigir marchas y proteger el patrimonio sin necesidad de cerrar completamente esta zona emblemática de la capital.

