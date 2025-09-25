El Alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, demandó que alias ‘El Monstruo’ sea confinado en una cárcel de máxima seguridad tras su captura en Paraguay. El burgomaestre advirtió sobre el peligro de que el delincuente continúe operando desde prisión, tal como ha ocurrido con otros criminales que realizan extorsiones mediante llamadas. Su pedido se centra en aislarlo por completo, una medida que considera esencial para favorecer la paz y tranquilidad en Lima Norte.

Castillo realizó estas declaraciones durante un operativo municipal de recuperación de espacios públicos, donde se erradicaron más de 20 lavaderos de autos clandestinos que generaban insalubridad. El alcalde afirmó que, así como su gestión combate el desorden en las calles, el gobierno nacional debe asegurar que Moreno no siga generando caos desde su celda. La intervención forma parte de un plan distrital más amplio.

