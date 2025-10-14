El alcalde de Magdalena Francis Allison justificó su ausencia en la reunión convocada por José Jerí argumentando que el objetivo principal era “legitimarlo como presidente interino” en lugar de abordar la inseguridad ciudadana. El burgomaestre sostuvo que el acta firmada por los ediles presentes demuestra esta intención, ya que cinco de sus seis puntos constituían declaratorias de apoyo a la figura presidencial, mientras que el quinto punto, que contenía propuestas, también incluía un cuestionado reconocimiento al liderazgo del mandatario.

Allison calificó de “vergüenza” destacar el liderazgo de un gobernante con apenas días en el cargo que “se disfraza de Bukele” sin acciones concretas, distanciándose así de la vacancia de Dina Boluarte que consideró respondió a cálculos políticos del Congreso. El edil precisó que, aunque la sucesión pueda ser legal, no necesariamente resulta legítima, evocando los casos de Paniagua y Sagasti donde presidentes congresales renunciaron para permitir transiciones más aceptadas que la actual.

