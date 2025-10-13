El alcalde de Pataz fue rechazado violentamente por sus pobladores tras reunirse con el presidente Jerí, generándose amenazas de “tirarle rocas” por lo que consideran una traición a sus principios. La tensión estalló fuera de Palacio de Gobierno, donde sus seguidores mostraron su decepción al verlo estrechar la mano del mandatario tras tres horas de diálogo, que incluyó acuerdos para mesas de trabajo.

Vea también: Vecinos de San Isidro indignados por envenenamiento de perritos en los parques

Durante la reunión se programaron dos citas importantes: una mesa de diálogo para el martes 14 y otra técnica multisectorial para el jueves 16. El alcalde Aldo Carlos Mariños, quien incluso se proyectó como futuro presidente del Perú al afirmar que “el pueblo me lo ha pedido“, exigió categóricamente el cese de todos los ministros del gabinete de Boluarte. Esta exigencia, que consideraba fundamental para no “avalar a la lacra” según sus propias palabras.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO