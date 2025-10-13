El alcalde de Pataz justifica sus acuerdos con el presidente Jerí afirmando que “no he caminado mil km por las puras“, destacando los resultados concretos obtenidos para su provincia. Su gestión, que incluye una reunión en el Congreso para impulsar la creación de la Universidad Nacional de Pataz, busca solucionar problemas históricos de infraestructura y servicios mediante el trabajo técnico especializado.

El burgomaestre, quien asegura haber cumplido su promesa de instalar una mesa de diálogo y pacto social, confía en destrabar proyectos clave como el hospital provincial y la carretera en menos de quince días. Mantiene su exigencia de que todos los ministros de Boluarte deben renunciar, una postura que considera coherente con su lucha contra la corrupción y la ineficiencia gubernamental.

