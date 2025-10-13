El alcalde de Pataz responde con contundencia a los pobladores que ahora lo rechazan, afirmando que “los traidores son ellos” por intentar desvirtuar su agenda de lucha. Aclara que su gestión, que según explica ha logrado gestionar más de 72 millones de soles del gobierno central y regional, se ha enfocado en proyectos de seguridad ciudadana, agua y desagüe, y construcción de puentes para la provincia.

El burgomaestre, quien se declara seguidor de la filosofía no violenta de Mahatma Gandhi, defiende su reunión con el presidente Jerí como parte de su estrategia para conseguir soluciones concretas. El edil detalla que el canon minero que recibe Pataz asciende a solo 9 millones de soles, de los cuales debe destinar 2.7 millones al pago de deudas de gestiones anteriores heredadas.

