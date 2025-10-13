El alcalde de Pataz confirmó que no participará en la marcha del miércoles 15 tras dialogar con el presidente José Jerí, destacando la transparencia del encuentro que permitió su transmisión pública sin restricciones. El burgomaestre rechazó explícitamente la violencia en todas sus formas, mencionando que algunos ronderos le comentaron sobre agresiones que lo distancian de los convocantes. Esta decisión representa un triunfo temprano para la estrategia de diálogo del gobierno, que logra restar apoyo a las movilizaciones programadas, aunque la adhesión de otros sectores sigue siendo incierta.

Durante la reunión, las autoridades acordaron instalar una mesa de diálogo para este martes 14 que buscará la firma de un pacto social contra la violencia, un compromiso que el mandatario local calificó como cumplido. Este mecanismo de concertación, denominado “Mesa de Diálogo por la Unidad y Reconciliación Nacional”, busca establecer garantías para el respeto a la vida y combatir las extorsiones, mientras el presidente Jerí enfrenta el desafío de legitimar su gestión ante un Congreso desprestigiado.

