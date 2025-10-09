Jesús Maldonado, alcalde de San Juan de Lurigancho, exigió una reforma policial inmediata y denunció que el estado de emergencia decretado en su distrito “fue solo para calmar” a la opinión pública, pues careció totalmente de presupuesto y coordinación con las instituciones de justicia. El burgomaestre, quien reveló que la municipalidad asume costos de combustible y seguros para las unidades policiales, criticó la falta de una estrategia metropolitana que integre a los gobiernos locales, quienes poseen recursos como cámaras y serenazgo que podrían potenciar la seguridad.

El edil advirtió que la desconfianza ciudadana hacia la Policía Nacional podría desencadenar episodios de desobediencia, reflejando la rabia y frustración por una inseguridad que se disparó desde mediados del año pasado. Maldonado confirmó que el nuevo presupuesto policial mantiene un déficit de 600 millones de soles, al destinarse únicamente a salarios sin mejorar la capacidad operativa, lo que garantiza que los problemas actuales se repetirán en el 2026, profundizando la crisis en distritos como el suyo, donde los crímenes violentos son pan de cada día.

