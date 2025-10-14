El alcalde Hernán Sifuentes afirmó que los estados de emergencia no funcionaron en San Martín de Porres, distrito que junto a San Juan de Lurigancho ha tenido tres de estas medidas sin obtener resultados concretos. El burgomaestre enfatizó que cualquier estrategia de seguridad fracasará si no se realiza en paralelo una inversión sustancial en inteligencia e investigación, ya que sin estos componentes complementarios las acciones terminan siendo simplemente “un saludo a la bandera” según sus palabras.

Sifuentes solicitó al presidente Jerí desburocratizar la contratación directa de la Policía Nacional, revelando que los efectivos prefieren trabajar en otros distritos porque en el suyo cobran después de dos meses y medio. El edil también alertó sobre la crítica situación de la plana policial, donde la cantidad de agentes que se dan de baja anualmente equivale a los que egresan de las escuelas, imposibilitando el fortalecimiento real.

