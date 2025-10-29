El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y el ministro de Transportes, Aldo Prieto, sostuvieron una reunión de trabajo para coordinar los esfuerzos que concrete el proyecto del Tren Lima-Chosica, una iniciativa que ambas autoridades calificaron como crucial para la ciudad.

Durante el encuentro, celebrado en el Salón Azul del Palacio Municipal, el burgomaestre destacó el carácter fructífero de la cita, lo que refleja la disposición de ambas instituciones para articular acciones y priorizar esta obra de gran envergadura.

La municipalidad capitalina informó que este acercamiento busca impulsar de manera decidida el proyecto de conectividad, el cual requiere de una estrecha colaboración interinstitucional para su materialización.

El alcalde Reggiardo resaltó la importancia de aunar esfuerzos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ya que este tren es una solución de transporte masivo largamente esperada por los habitantes.

