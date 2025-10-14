Los alcaldes distritales de Lima se reúnen con el presidente Jerí para combatir la inseguridad ciudadana, proponiendo la integración de aproximadamente 15,000 serenos metropolitanos en labores de prevención, quienes podrían apoyar incluso en control de tránsito. La notable ausencia de Francis Allison, quien calificó la convocatoria de “poco seria”, evidencia las divergencias políticas que rodean la reunión.

Esta cita, que congrega a más de 35 ediles, se desarrolla en un contexto crítico donde la ausencia de un ministro del Interior a cinco días de gobierno genera cuestionamientos, aunque el alcalde Reggiardo defiende los plazos del mandatario. Este diálogo marca un primer paso para diseñar estrategias conjuntas, aunque la falta de definiciones en el Ministerio del Interior podría ralentizar la implementación de medidas urgentes que la ciudadanía demanda.

