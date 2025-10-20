La alcaldesa de San Isidro afirma que “no hemos tenido ninguna responsabilidad” tras el envenenamiento de perritos, luego de presentar videos donde un presunto jardinero rocía un polvo tóxico en jardines de la calle 28 con Ricardo Angulo. Las imágenes, captadas el 10 de octubre a las 5:26 p.m., fueron obtenidas mediante un trabajo conjunto con vecinos, demostrando que el producto aplicado contenía metomil, un químico prohibido para espacios públicos por su alta toxicidad.

La investigación municipal, que incluyó análisis de suelo y necropsias, identificó este componente tanto en el área verde como en los organismos de las mascotas, las cuales comenzaron a convulsionar alrededor de las 6:40 p.m., casi una hora después de la exposición al agente contaminante. La gestión edil, que enfrentó amenazas contra funcionarios y familiares de la alcaldesa, recalca que su personal está capacitado en manejo de químicos y nunca utilizaría sustancias con bandas rojas de peligrosidad, dejando el caso en manos del Ministerio Público.

