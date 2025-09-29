La Alcaldía de Lima inició denuncias contra autores de actos violentos durante las manifestaciones de la “Generación Z” utilizando evidencias recopiladas por 444 cámaras de vigilancia y drones metropolitanos. El teniente alcalde Renzo Reggiardo confirmó que el material audiovisual, que muestra daños a propiedad pública y privada, fue entregado a la Procuraduría Municipal y a la Policía Nacional para su judicialización.

Las imputaciones incluyen disturbios, resistencia a la autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública, delitos que conllevan responsabilidades penales y civiles para los implicados identificados mediante tecnología de vigilancia 360 grados. Un primer detenido, identificado como requisitoriado con antecedentes penales, ya se encuentra privado de su libertad mientras avanzan las investigaciones.

