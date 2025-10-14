El economista Aldo Prieto Barrera juramentó hoy como nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones, designado por el presidente José Jerí en una ceremonia en Palacio de Gobierno. El flamante titular, quien se desempeñaba como exjefe de gabinete de asesores de la PCM y exdirector del Banco de la Nación, es considerado un hombre de confianza del antepenúltimo premier Gustavo Adrianzén. Su perfil, que incluye maestrías en Administración Pública y Planificación Estratégica, se complementa con su labor como consultor del Banco Mundial en el fortalecimiento de la inversión pública, experiencia clave para la cartera.

Vea también: Luis Quiroz Avilés juramentó como ministro de Salud

Su trayectoria no está exenta de controversias, ya que según el pódcast La Contra, estuvo próximo a liderar la Sunat en un proceso que involucró una renuncia y su posterior retractación. Además, entre 2017 y 2019 trabajó como consultor para Ositran, entidad a la que posteriormente demandó para reclamar beneficios sociales, obteniendo una medida cautelar a su favor. Su nombramiento al frente del MTC llega en un momento donde la cartera requiere impulsar grandes proyectos de infraestructura, una tarea para la que su experiencia mixta en lo público y privado será fundamental.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO