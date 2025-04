Luego de que Rodrigo Cuba confirmara el fin de su relación con Ale Venturo, la empresaria no tardó en reaccionar con un mensaje que ha desatado especulación. A través de sus redes sociales, compartió una frase que muchos interpretan como una indirecta hacia el futbolista, dejando entrever su perspectiva sobre la ruptura.

El 31 de marzo, Cuba anunció públicamente su separación, poniendo fin a los rumores que circulaban desde hace semanas. Sin embargo, la respuesta de Venturo fue lo que más llamó la atención. En lugar de pronunciarse directamente, publicó una frase que hace referencia a la cantante Selena Gómez, lo que llevó a muchos a preguntarse si la empresaria se identifica con esa historia de desamor.

“Si Selena Gómez pudo superar una relación de 10 años, ser reemplazada en 2 meses, verlo casarse y ser papá. Sé que puedo superar a esa persona que nunca me quiso y solo me utilizó”, se lee en la publicación de Ale Venturo en TikTok. Con estas palabras, la empresaria parece sugerir que su relación con el futbolista no fue lo que aparentaba, avivando las especulaciones sobre lo que realmente ocurrió entre ambos.

