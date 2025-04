En noviembre de 2024, Ale Venturo y Rorigo Cuba brindaron una entrevista a un conocido canal de Youtube y sorprendieron al hablar sobre las polémicas que rodearon a su relación. En ese sentido, la empresaria explicó por qué razón decidió perdonar al futbolista tras ser ampayado cuando estaba embarazada.

“Los acuerdos que hoy en día tenemos no es porque uno está loca o por tóxica, sino porque ambas partes lo queremos, yo también quiero darle tranquilidad. Lo hablamos en su momento, lo escuché, fueron un par de semanas un poco duras y más que nada por la ola de (polémica). Tenía cinco meses de embarazo”, señaló Rodrigo Cuba.

Asimismo, indicó que confiaba plenamente en Ale Venturo. “Por mi lado sí, y por el lado de ella, creo que de a pocos uno con sus acciones va ganandose nuevamente la confianza. Después de lo que pasó, establecimos acuerdos y mientras se respeten, creo que la confianza se recupera”, afirmó.

Por su parte, Ale Venturo señaló que prefiere confiar en Rodrigo Cuba antes que caer en una relación tóxica. “Hay niveles de faltas de respeto. Si hubiera sido algo mucho más serio, no lo hubiera podido superar. (…) No quise llegar al punto tóxico, de repente al principio uno puede caer en eso, pero no quería vivir así, simplemente confío nomás”, dijo.

Rodrigo Cuba habla de su relación con Ale Venturo

Rodrigo Cuba también señaló qué es lo que más le gusta de su relación con Ale Venturo. “Debe ser la relación más bonita que he tenido porque aparte de ser pareja, nosotros nos llevamos un montón como amigos”, contó.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO