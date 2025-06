Ale Venturo compartió un inesperado mensaje en sus historias de Instagram en medio de los rumores sobre una posible reconciliación con Rodrigo Cuba. En el texto, la empresaria reflexiona sobre el verdadero significado de la familia, destacando el valor de la comprensión, el perdón y el apoyo mutuo.

Su publicación llega justo después de que ambos intercambiaran gestos de afecto en redes sociales por el Día del Padre, lo que avivó las especulaciones sobre un acercamiento. El mensaje, inspirado en la película “Lilo & Stitch”, resalta que la familia es ese vínculo que sobrevive al caos, las discusiones y las distancias.

“La familia real no siempre es perfecta. No siempre sabe qué decir. No siempre acierta. Pero está. Sostiene. Perdona. Vuelve”, se lee en la publicación, que rápidamente fue interpretada como una señal de reconciliación o, al menos, de armonía entre ambos por el bienestar de su hija.

Ale Venturo no descarta reconciliación

En recientes declaraciones, la empresaria no negó la posibilidad de una reconciliación y aseguró que su relación con el futbolista atraviesa un buen momento. “Todos queremos paz”, afirmó Ale Venturo, dejando claro que su prioridad es la tranquilidad familiar y el bienestar de sus hijos.

Magaly Medina recuerda las indirectas de Ale Venturo

Magaly Medina no pasó por alto el reciente acercamiento entre Ale Venturo y Rodrigo Cuba. En su programa, la conductora exhibió varios mensajes y publicaciones que Venturo le dedicó al ‘Gato’ Cuba en redes sociales, cargados de indirectas y críticas tras su ruptura. “Ahora resulta que son el uno para el otro. Hay que recordarle a ella lo que antes ponía”, señaló.

