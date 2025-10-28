Alejandra Baigorria se mostró muy afectada en sus redes sociales luego de las fuertes revelaciones de su hermana, Thamara Medina, quien asegura haber vivido un calvario al lado de su madre, Verónica Alcalá. La ‘rubia de Gamarra’ aseguró no tener un buen día y habló sobre el perdón.

“No todos los días son buenos. Hay días que amanecer con el corazón arrugadito, pero se tiene que continuar”, escribió Alejandra Baigorria en sus historias de Instagram. Además agregó una cita bíblica: “‘Así como Cristo te perdonó, aprende tú también a perdonar’ (Colosenses 3:13-14). Sanar no es venganza, es paz”.

Como se recuerda, en un video publicado en Instagram, la hermana menor de Alejandra Baigorria confesó haber tenido una infancia difícil al lado de su madre y explicó los motivos que la llevaron a agredir a Verónica Alcalá en la boda de la chica reality con Said Palao.

“En una fiesta familiar, años después, esa niña, ya mujer, vio a su madre después de mucho tiempo. Pensó que podía manejarlo, pero bastó una mirada para que todo volviera. Nadie sabía lo que había detrás, cuántas veces había sido empujada o sacada de su propia casa. (…) No busco hacer daño, solo decir que hay infancias que duelen y madres que hieren. Hablar no es traicionar, es sanar”, contó.

