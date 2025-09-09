Durante un adelanto del reality “Los Palao”, Alejandra Baigorria dejó entrever que podría estar embarazada. En una escena grabada en Europa, la empresaria comentó: “Lindo estar acá los dos… o los tres”, generando especulaciones inmediatas entre sus seguidores. La frase, dicha con una sonrisa y acompañada por la mirada tierna de Said Palao, fue interpretada como una señal clara de que la pareja estaría esperando un bebé.

Aunque no hay confirmación oficial, el momento fue suficiente para que medios y redes comenzaran a hablar de una posible “dulce espera”. La pareja, que se casó en abril de 2025, ya había expresado públicamente su deseo de convertirse en padres en el corto plazo.

Said Palao también deja entrever la noticia

Consultado por la prensa sobre el supuesto embarazo, Said Palao respondió con humor: “Ya pasó dos meses y medio y prácticamente ya se viene mi hijo… no, o sea, ya en algún momento”. Aunque su respuesta no fue directa, dejó claro que el tema está presente en sus conversaciones como pareja y que ambos están ilusionados con la idea de agrandar la familia.

Por su parte, Alejandra Baigorria ha revelado que inició chequeos médicos desde abril y que congeló sus óvulos como parte de su planificación familiar. “Tengo que dejar de cuidarme y ya, que salga lo que tiene que salir”, comentó en una entrevista reciente.

Alejandra Baigorria: ¿Confirmación en camino?

Los seguidores de la pareja esperan que el anuncio oficial se dé en los próximos episodios del reality, donde Alejandra y Said han compartido momentos íntimos de su vida postmatrimonio. “Si pega, pega”, dijo la empresaria entre risas, dejando entrever que el proceso ya está en marcha y que vive esta etapa con ilusión y esperanza.

Mientras tanto, las redes se han llenado de mensajes de apoyo y felicitaciones anticipadas. La posibilidad de ver a Alejandra Baigorria como madre emociona a sus fans, quienes han seguido su evolución desde sus inicios en televisión hasta convertirse en una figura empresarial consolidada.

