Alejandra Baigorria utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el paro de transportistas que ocurrió el lunes producto del asesinato de un chofer de la empresa Lipetsa en San Juan de Lurigancho. La ‘rubia de Gamarra’ se solidarizó con la protesta y cuestionó las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte.

“No quería ser indiferente y siempre digo lo que pienso como lo pienso, tal cual. Si está bien o mal no me importa. Ahorita tenemos que estar todos unidos por el mismo fin que es salvar al país, salvar a la gente que se está muriendo. Nos están matando los delincuentes, con los abusos con los cupos. No puede pasar estar pasando esto”, inició señalando.

Asimismo, criticó a la jefa de Estado. “Lo que más me indigna es haber visto un vídeo de la presidenta del perú diciendo que los que más pierden haciendo este paro son los transportistas porque dejan de generar ingresos. ¿Esto de verdad está pasando? De verdad es indignante, parece un meme, qué vergüenza”, agregó furiosa.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades a tomar carta en el asunto. “No se trata de ingresos, se trata de vidas humanas, de personas que están en riesgo, de familias sufriendo de muchas muertes. ¿Dónde está el Congreso, los ministros y el presidente? Tenemos que hacer algo, tienen que hacer algo por el país. Por favor, esto es indignante de verdad”, indicó.

¿Qué dijo Dina Boluarte?

Tras el paro de transportistas, La presidenta Dina Boluarte pidió a los transportistas una “reflexión” y afirmó que “un paro de 24 horas no soluciona nada”. “Nos duele también como Gobierno los asesinatos de sus compañeros de trabajo, pero no podemos detener el país. Todos tenemos que sumar”””, señaló.

